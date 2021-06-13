أول ظهور لـ حلا الترك بعد أزمتها مع والدتها وتتجاهل هذه الأسئلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة الكبيرة بسبب خلافها مع والدتها منى السابر، خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك، لجمهورها لأول مرة من خلال بث مباشر أعلنت عنه عبر صفحتها على انستغرام للترويج لأغنيتها الجديدة “ليالي الصيف”.

وظهرت حلا في البث باطلالة كاجوال بالملابس الرياضية وكانت تجلس بعفوية في غرفتها، وحاولت التواصل مباشرة مع النجم اللبناني جاد شويري، لكنها لم تتمكن من الاجتماع به في البث، فنجحت في حلّ الموقف وراحت تخاطب جمهورها، وتتفاعل معهم بعفوية.

واكتفت حلا بالحديث عن تحضيراتها وأحدث أعمالها الفنية في المستقبل، وشوقها للمسرح والنشاط الفني، وتجاهلت التعليقات التي ارتبطت بقضيتها مع والدتها ولم تعلق على أي من تلك الأسئلة.

ويعد هذا الظهور هو الأول للنجمة البحرينية بشكل مباشر مع جمهورها بعد اتهامها بالعقوق وبعد الشائعات التي انتشرت حول خطوبتها من فنان سوري.