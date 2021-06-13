أحمد السقا يتعرض لإصابة في قدمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا عن سبب اختفائه الفترة الماضية وعدم ظهوره في بعض المناسبات الفنية في الفترة الأخيرة، حيث تعرض لإصابة في قدمه نتيجة اصطدامها بأحد الأبواب في شقته.

ولفتت المصادر الى أنه رغم بساطة إصابته، إلا أنها منعته من حضور بعض المناسبات لصعوبة ارتدائه الحذاء جراء الإصابة.

يذكر أن آخر أعمال النجم المصري كان مسلسل “نسل الأغراب”، والذي خاض به السباق الدرامي الرمصاني الماضي وشاركه البطولة أمير كرارة ومي عمر ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور الأحداث حول “غفران الغريب”، وابن عمه “عساف الغريب”، حيث تقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.

ويعد “نسل الأغراب”، التجربة الأولى لأمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، وذلك على عكس الفنان أحمد السقا، والذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم “الجزيرة”.