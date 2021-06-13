شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك في أحدث ظهور لها برفقة زوجها: "نعم الله علينا كثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، من جديد على حسابها على تويتر، ونشرت صورة جديدة برفقه زوجها وكتبت على الصورة، قائلة:" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".



حنان ترك



حنان



حنان ترك



حنان

بدأت حنان العمل في مجال التمثيل بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم رغبة متوحشة في عام 1993 ليكون أول بطولاتها السينمائية، وبعد ذلك نالت حنان ترك أدوار البطولة في العديد من الأفلام منها: "جواز بقرار جمهوري، سهر الليالي، جاءنا البيان التالي".

وشاركت حنان ترك أيضا في العديد من المسلسلات التليفزيونية، وأشهرها "نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة، لن أعيش في جلباب أبي"، وقررت حنان ارتداء الحجاب عام 2006، لكنها واصلت التمثيل بالحجاب وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحا كبيرا من خلال الشخصيتين التى ظهرت بهم فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.