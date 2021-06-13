شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تواصل الدعاء لوالدتها: " اللهم اشفيها من الورم الخبيث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمة هنا الزاهد، الدعاء لوالدتها بالشفا العاجل، مطالبه من الجميع بالدعاء لها، وكتبت هنا الزاهد، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة :"أرجو الدعاء لوالداتى أن يتم شفائها على خير اللهم اشفى الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام".

وأجرت والدة هنا الزاهد، أمس السبت، عملية جراحية، وطالبت النجمة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء.

وكتبت هنا الزاهد، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".









تبدأ قنوات ON إعادة عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، في تمام الساعة 7 مساءً و الإعادة الأولى 12 ونصف مساءً و الإعادة الثانية 12 ظهرا، كما يعرض المسلسل على on drama في تمام التاسعة مساءً.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدورأحداثه فى 40 حلقة، مكون من 7 حكايات لكل حكاية 5 حلقات،وهم "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوزة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل، و"لو كنت يوم أنساك" بمشاركة أحمد حاتم.