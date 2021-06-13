محمد كريم يكشف سر الطائرة الخاصة وأكبر مخاطرة في حياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري محمد كريم أنه اتخذ قرار الاستقرار في "هوليوود" وهو بقمة سطوعه في مصر، ووصفه المقربون منه حينها بـ"المجنون".

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، قال محمد كريم إنه أخذ قرار التوجه إلى "هوليوود" بعد نجاحه في فيلم "دكان شحاتة"، وتقديم برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس"، وسافر أثناء التحضير للموسم الثاني من البرنامج، و"كان هذا القرار أكبر مخاطرة في حياتي".





وعن تحقيق حلمه بالوصول للعالمية، قال: "أنا بدأت الحمد لله كويس، وشغال كويس، لكن مقدرش أقول وصلت لكل شيء تمنيته وبحثت عنه".

كما علق الفنان محمد كريم على الصور التي نشرها قبل عدة سنوات، والتي يظهر خلالها داخل طائرة خاصة، وأثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا النوع من الصور عادي في الخارج، ومثلا صورة الطائرة كانت أثناء التوجه مع شركة إنتاج لحضور عدد من الاجتماعات، كما أن الطائرة الخاصة في الخارج مثل أوبر، وطبيعي أن تنقلني شركة الإنتاج في الذهاب والعودة".





وبسؤال محمد كريم عن حكاية النصيحة التي سمعها من الفنان العالمي عمر الشريف، قال: "عمر الشريف من أول الناس اللي خدت رأيهم زمان، أخبرته إنه تم ترشيحي لدور إرهابي عربي، مكنش يعرفني، وقال لي إنت عندك فرصة كويسة، وعايز أقول لك حاجة وانت براحتك، لو مش حتعمل الدور غيرك هينفذه، وأنا معملتوش.. وكانت نتيجة رفض الدور أن حلمي في هوليوود تأخر 10 سنوات".

يذكر أن محمد كريم سبق وأن شارك في فيلم A Score To Settle مع نيكولاس كيدج، وحقق الفيلم نجاحا في دور العرض السينمائي وحاليا عبر المنصات الرقمية العالمية.