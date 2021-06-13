دلال عبدالعزيز وميار الببلاوي وأبو زهرة.. نجوم على فراش المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمر عدد من نجوم الفن المصري بأزمات صحية، ما وضعهم في بؤرة اهتمام الجمهور، ترقباً لتطورات حالتهم، في مقدمتهم دلال عبدالعزيز، وانضم لها مؤخرا ميار الببلاوي، وعبدالرحمن أبوزهرة.

وفي التقرير التالي تلقي ”الخليج 365” الضوء على تطورات الحالة الصحية لـ3 نجوم مصريين على سرير المرض.







دلال عبدالعزيز

من مواليد 17 يناير 1960، ولديها أرشيف فني متميز، بدأت شهرتها من التلفزيون، ثم انتقلت للسينما و المسرح، تزوجت من الفنان الراحل سمير غان ، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب بنتين هما "دنيا وإيمي" وهما تمتلكان موهبة فنية كبيرة.

تعاني دلال عبدالعزيز منذ نحو 40 يوما من الإصابة بفيروس كورونا، وعلى أثر ذلك تم حجزها في غرفة الرعاية المركزة، وحتى هذه اللحظة لم تستقر حالتها الصحية، المؤلم أن زوجها ورفيق عمرها سمير غانم رحل عن الحياة، واضطرت أسرتها إلى إخفاء الخبر عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية.





عبدالرحمن أبو زهرة

يبلغ من العمر 87 عاما، سقط مؤخرا على الأرض، وعلى أثر ذلك أصيب بكسور في مفصل الحوض، وخضع لعملية تركيب مسامير لتثبيت مفصل الحوض، وحاليا يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، أملا في التعافي والوقوف على قدميه من جديد.

شارك أبو زهرة في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية منها: "لن أعيش في جلباب أبي، وكلبش، وأرض جو، وليلة سقوط غرناطة"، وفي السينما شارك في بطولة ما يقرب من 60 فيلما منها "خيال مآتة، والجزيرة، وبئر الحرمان".





ميار الببلاوي

ولدت في 22 ديسمبر 1972، ولمعت في التلفزيون والسينما وقدمت أعمالا ناجحة في بدايتها، وبعد 7 سنوات من العمل في الوسط الفني قررت ارتداء الحجاب وتقديم برامج دينية.

وكشفت ميار الببلاوي مؤخرا عن تعرضها لوعكة صحية قائلة: "سافرت إلى أمريكا لمتابعة حالتي الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضي 10 أيام فقط في مدينة دالاس بولاية تكساس".

وأضافت: "قبل موعد رجوعي لمصر شعرت بتعب في جسمي ووجع غريب في رجلي، دخلت المستشفى والدكاترة قالوا بوادر جلطة ولازم أتحجز ولكن صممت إني أخرج من المستشفى".

وتابعت: "وبعد خروجي من المستشفى وكنت بصحبة صديقاتي وشعرت بألم في جسمي كله ولم أشعر بنفسى إلا وأنا على الأرض ودخلت في غيبوبة كاملة ودخلت العناية المركزة وقعدت 17 يومًا في المستشفى وركبت دعامة، وحاليًا أنا في مرحلة التعافي، والدكتور منعني من السفر حاليا لخطورته على صحتي".