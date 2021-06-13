شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى ربة منزل صعيدية فى فيلم "أولاد زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة داليا مصطفى فى دور صعيدية لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة" الذى انطلق تصويره الخميس الماضي فى الديكور الخاص بالعمل، وتتجه داليا فيما بعد للعمل بمجال الرزاعة، وتواجه العديد من المواقف بينها وبين الفنان نضال الشافعى.

ويضم فيلم "أولاد زهرة"، نضال الشافعي وداليا مصطفي وهالة فاخر ومصطفي أبو سريع وجمال فؤاد وشريف الغريب ومحمد عمروسى ومريم بحراوى وإسراء رخا ومحمد درويش، وتأليف أحمد أنور أحمد عبد الجواد.

وتدور أحداث الفيلم حول حياه المصابين بمتلازمة داون، وما المشاكل الذي يواجهونها والصعاب، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث بدور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.

وكانت أخر أعمال داليا مصطفى فيلم "قبل الأربعين" للمخرج معتز حسام وشارك فى بطولته كل من الفنانة بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، ودارت احداثه في إطار رعب نفسي عنيف، ومستوحاة من قصص واقعية عايشها منتج العمل.