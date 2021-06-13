رضا السيد "عفريت" في فيلم "الإنس والنمس" بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب رضا السيد في فيلم "الإنس والنمس" المنتظر أن يطرح في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ويجسد رضا السيد شخصية "عفريت" يسكن بيت الفنان محمد هنيدي.

ويشارك في بطولة فيلم "الإنس والنمس" كل من محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، شريف دسوقي، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد هنيدي خلال أحداث فيلم "الإنس والنمس" شخصية موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي.