ريهام حجاج توجه رسالة لمحمد علي رزق بعد حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرصت الفنانة ريهام حجاج على تهنئة الفنان محمد علي رزق بحفل زفافه على خبيرة الأزياء نورين ماهر، حيث حضرت الحفل، والتقطت مجموعة من الصور مع العروسين بصحبة زوجها محمد حلاوة.

ونشرت ريهام حجاج على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور إنستجرام عبر خاصية الاستوري صورتها مع العروسين، وكتبت على الصورة : "ألف مبروك يارورو يارب يسعدكم ويهنيكم ويجعل كل أيامكم سعادة".

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق"، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمي ومحمد الشرنوبي وطارق عبدالعزيز.