خالد النبوي وهاني رمزي ومحمد رياض.. ماذا قال تلاميذ سعد أردش عنه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا ذكرى الممثل والمخرج المسرحي الكبير الراحل سعد أردش، إذ أنه من مواليد مدينة فارسكور بمحافظة دمياط في 16 يونيو 1924، وغادر عالمنا يوم 13 يونيو 2008.

سعد أردش بدأ حياته موظفا بالسكة الحديدية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليلتحق بمعهد التمثيل ويحصل على دبلوم المعهد عام 1950، ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1955، ليسافر بعدها لدراسة المسرح في إيطاليا، ليعود بعدها ويؤسس مسرح الجيب ويشارك في العديد من الأعمال سواء في السينما والمسرح أو التلفزيون.

ومن أبرز أعمال سعد أردش التليفزيونية: "ظهور الإسلام (الوعد الحق)، موسى بن نصير، الشيطان والحب، الوعد الحق، المال والبنون"، وأفلام: "الأسطى حسن، درب المهابيل، موعد مع إبليس، طريق الأمل، قنديل أم هاشم" وغيرها.

وأسس سعد أردش فرقة المسرح الحر، وأخرج لها أول مسرحية باسم "ماهية مراتي" عام 1957، وأخرج للمسرح العديد من العروض، وبينها: "الأرض الثائرة، السبنسة، هاللو شلبي، جحا باع حماره، غراميات عطوة أبو مطوة، مولد وصاحبه غايب، كاليجولا، الشبكة، الناس اللي تحت، يا طالع الشجرة، الرجل الذي قتل ظله" وغيرها.

وبالإضافة لذلك؛ عمل سعد أردش أستاذا بمعهد الفنون المسرحية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وتخرج على يديه الكثير من النجوم، وبينهم من تحدثوا عنه في لقاءات تلفزيونية مؤخرا.

هاني رمزي

وقال الفنان هاني رمزي عن أستاذه سعد أردش خلال لقاء له ببرنامج "مساء DMC" في أبريل 2018، إنه "كان له هيبة وطلة جادة معهودة"، مضيفا: "مكنش ظالم أبدا، كان جادا للغاية في محاضراته وأنا بحب أهزر وأضحك، بس مع الأستاذ سعد أردش مقدرش".

أضاف: "كنت في كل محاضرة أقول يارب عديها ومتهزقش، في الآخر اجتمع بينما وقال أنا بخرجكم عشان تبقوا نجوم، هو تخرج من تحت إيده نجوم كبار سبقونا زي نور الشريف وفردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي وغيرهم من الأسماء الكبيرة جدا".

تابع: "قالي إن شاء الله زي ما بذكر النجوم دول هذكرك، قولتله بجد ولا عشان هنفارق بعض؟ قولتله طيب كان فين من زمان؟ قالي ده أسلوبي، لو أنا مكنتش ضغطت عليك يا هاني مكنتش هتبقى كويس وهتحترم شغلك وتحافظ عليه.. الجملتين دول أثروا فيّا جدا وفضلت عايش سنين بعدها أقول يارب لما يتفرج عليّا يرتاح ويحس أن تعبه مرحش هدر".

محمد رياض

وقال عنه الفنان محمد رياض خلال لقاء ببرنامج "بالألوان الطبيعية" في نوفمبر 2016: "أستاذ سعد أردش أستاذي، وله فضل عليّا كبير جدا وخاصة في اللغة العربية، لو أنا شاطر في اللغة العربية هو السبب، كنت متخرج من كلية علوم وكلها مصطلحات إنجليزي فكنت نسيت العربي خالص".

أضاف: "أول محاضرة في المعهد قالي اطلع قدم حاجة، قولتله أنا هقدم حاجة لصلاح عبد الصبور، ونطقت غلط، قالي أنت دخلت المعهد إزاي كده، خلاني قعدت 3 شهور في البيت أذاكر نحو".

خالد النبوي

وقال النجم خالد النبوي خلال لقاء له مع برنامج "معكم منى الشاذلي" في نوفمبر 2018: "وأنا طالب في المعهد كنت بقول لأ كتير، واسأل ليه وبتاع، أستاذ سعد أردش وأنا بقوله في مرة من المرات ليه؟ قالي: يا خالد أنت هتشتغل إيه بعد ما تتخرج؟ هتشتغل ممثل ولا مخرج؟ قولتله ممثل، قولتله هشتغل ممثل، قالي يبقى تسمع الكلام".

أضاف: "الموقف ده علمني أنه لو هتشتغل ممثل يبقى تسمع الكلام، وهو برضو علمني إني في البروفات أقول كل حاجة واسأل على كل حاجة، في التصوير مفيش غير حاضر ونعم يا أستاذ، حتى لو مش مقتنع بـ90% من اللي بيعملوه، لكن طالما هو المخرج يبقى يتقاله حاضر يا أستاذ".

صفاء الطوخي

وقالت الفنانة صفاء الطوخي خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة" في يوليو 2018، إنها شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وهي طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، مضيفة: "أنا أول ما دخلت المعهد اتشرفت بإن درسلي الأستاذ سعد أردش الله يرحمه، وده كان من حسن حظي، وأول حاجة عرفهالنا إن الممثل يعرف يعمل كل الشخصيات والأدوار، وكل ما كانت الشخصية بعيدة عن الطبيعة كل ما يبقى التحدي أكبر والاستمتاع أكثر".

وتولى سعد أردش العديد من المناصب، بينها تعيينه مديرا للمسرح القومي عام 1970، وترأس قطاع المسرح بوزارة الثقافة في ديسمبر عام 1983، وترأس مجلس إدارة مجلة المسرح عام 1984، كما ترأس مهرجان القاهرة التجريبي في دورته الأولى عام 1988.