"أقوى من الحديد".. كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز، لفيلمه السينمائي الجديد "موسى" والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض.

ونشر كريم، صورة له من الفيلم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مالقيتش لحم ودم أصاحبه، قررت اصاحب كومة حديد.. فيلم موسى.. أقوى من الحديد.. صيف ٢٠٢١ ".

فيلم" موسى" من إنتاج شركات الإنتاج سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.