مواقف لن تنسى لـ “البطل” الذي أنقذ إريكسن من الموت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، يوم السبت، خلال مباراة فريقه مع فنلندا التي حسمت اللقاء بهدف في ظهورها الأول ببطولة أمم أوروبا 2020.

الإنعاش القلبي الرئوي الذي حصل عليه إريكسن ساهم بشكل كبير في بقائه على قيد الحياة، حيث أشادت جماهير الكرة العالمية بقائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، ووصفوه بـ”البطل” الذي أنقذ كريستيان من الموت.

الاطمئنان على أنه لم يبتلع لسانه

فور سقوط إريكسن على الأرض، هرول سيمون كيير نحوه واطمئن أنه لم يبتلع لسانه وقام بتعديل وضعيته، وتثبيته على ظهره.

القيام بالإنعاش القلبي الرئوي لـ إريكسن

ثبت سيمون كير زميله إريكسون على على ظهره بعد الاطمئنان أنه لم يبتلع لسانه، ومباشرة قام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي له، قبل أن يصل المسعفون ما ساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياته، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

أمر اللاعبين بعمل ساتر حول إريكسن

في مشهد آخر ينم عن خلق سيمون كيير الرفيع واهتمامه برفاقه في الفريق، أمر لاعبي منتخب الدنمارك بعمل “ساتر بشري” حول إريسكون الذي يتلقى الإنعاش القلبي على الأرض، لمنع تصويره أو التقاط أي صور له وهو في ذلك الوضع.

وخلال الصور ظهر لاعبو الدنمارك وهم يقومون بعمل ساتر على إريسكن بينما كان سيمون كيير الوحيد الذي ينظر إلى إريكسن الذي كان المسعفون يقومون بإنعاشه قلبيا.

مواساة زوجة إريسكن

كل هذا لم يكن كافيا بالنسبة لقائد منتخب الدنمارك، الذي أظهرت صور التقطتها وكالات عالمية سيمون كيير وهو يواسي زوجة إريكسن ويحاول منعها من رؤيته في هذه الحالة.

إشادات عالمية

هذه المواقف جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية تشيد بما فعله سيمون كيير مع إريكسن خلال المباراة.