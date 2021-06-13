إصابة أحمد السقا في قدمه.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار غياب الفنان المصري أحمد السقا عن حضور عدد كبير من المناسبات الاجتماعية مؤخرا دهشة عدد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محمد حسن مدير أعمال السقا سبب غياب الفنان المصري لصحف مصرية محلية قائلا: إن السقا أصيب في قدمه نتيجة الاصطدام بأحد أبواب منزله، وعلى أثر ذلك تم منعه من الخروج وعدم ارتداء الحذاء.



وصرح مصدر مقرب من أسرة السقا لـ"الخليج 365" بأن قدم السقا ضعيفة جدا، لأنه أجرى فيها أكثر من جراحة بعد سقوطه من فوق ظهر الحصان، ودائما ما يشكو منها.

وأشار المصدر إلى أن السقا سقط على قدمه في رمضان قبل الماضي، أثناء تصوير برنامجه "اكسب مع السقا" وأجبر أيضا على البقاء في المنزل لفترة طويلة.

يذكر أن آخر أعمال السقا على شاشة التليفزيون مسلسل "نسل الأغراب" وشاركه البطولة أمير كرارة ومي عمر وفردوس عبد الحميد وتم عرضه خلال رمضان 2021، كما أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" بمشاركة يسرا اللوزي وظافر العابدين.