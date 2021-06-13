صور.. دنيا بطمة تواجه انتقادات بعد تغيير ملامحها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بتغيير كامل في ملامحها لدرجة أن كثيرين شككوا في حقيقة الشخصية.

وواجهت الفنانة المغربية انتقادات بسبب هذه التغييرات الجديدة من قبل جمهورها ومتابعيها، معتبرين أنها بالغت في عمليات التجميل.





وظهرت دنيا بطمة في مقطع فيديو تداولته صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشفاه كبيرة وعيون ملونة وشعر أسود منسدل على كتفيها.

وتحدثت عن التغيير الكبير في شكلها معبرة عن حبها وإعجابها بـ"الفيلر" الذي أجرته في وجهها، وخاصة النتيجة التي ظهرت بعد أسبوع من جلسة الحقن.





يذكر أن النجمة المغربية دنيا بطمة كشفت مؤخراً عن خضوعها لعمليات تجميل وذلك بعد أن كثرت الأقاويل حولها خاصة مع تغير ملامحها بشكل كبير.



وقالت في أحد البرامج سابقاً: "قمت بعملية تعريض الفك.. كنفرتيتي، ولم أقم بتغيير شكل أنفي كما يقول البعض.. أنا لا أكذب، فلا أحد يدفع لي".

يذكر أن "بطمة" متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك، والد النجمة حلا الترك، ولديها منه ابنتان.



