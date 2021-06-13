شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر فى أول ظهور بعد تأكد ارتباط صديقته السابقة إيرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل برادلى كوبر لم يتأثر كثيرًا بأخبار ارتباط صديقته السابقة وأم ابنته إيرينا شايك بـ كاني ويست، حيث كشف موقع ديلى ميل عن ظهوره في شوارع مدينة نيويورك وهو يحمل ابنتهما حيث يعد ذلك الظهور الأول له بعد تأكيد علاقتها مع إيرينا شايك وفقًا لتقرير الديلى ميل.



برادلى كوبر

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير لا يكترث بارتباط شايك من عدمه حيث يفضل التركيز على حياته فقط، وسيظل صديقاً لـ ايرينا شايك حتي لو شهدت حياتها ارتباطات جديدة، وهو الأمر الذى يؤكده بحسب التقرير تواجده مع إيرينا من وقت لآخر في نيويورك حيث يتواصل الثنائى دائماً بغرض تربية ابنتهما بشكل مناسب لا يؤثر عليه الانفصال.



كانى ويست وايرينا

من ناحية أخرى سبق وأكد كاني ويست وإرينا شايك الشائعات عن قصة الحب الجديدة وسط طلاقه من زوجة كيم كارداشيان بعد ست سنوات، حيث نشر موقع الديلي ميل صور حصرية تكشف تواجد النجم العالمي كاني ويست في فرنسا برفقة عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كاني الـ44، وهو ما يؤكد وجود علاقة بين الثنائي رغم عدم حصول كاني علي الطلاق من زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.



ابنة برادلى

واتضح حسب الموقع انهما يقيمان معًا في فندق بوتيك فاخر بفيلا بمساحة 600 فدان، تدعى فيلا لا كوست، تواجد الثنائي في أجواء رومانسية وظهر الثنائي وهما يتجولان في شوارع فرنسا وكانت إيرينا ترتدي سروالاً وقميصًا أبيض، وكانا يلتقطان صورًا لبعضهما وبدت عليهما السعادة.

من المثير للاهتمام، أن الزوج المحبوب شوهد برفقة عارضة الأزياء يوم الثلاثاء والذي صادف عيد ميلاد مغني الراب الرابع والأربعين، وفي نفس اليوم ، نشرت كيم ، 40 عامًا ، تحية له على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كتبت: "عيد ميلاد سعيد. أحبك مدى الحياة"