شكرا لقرائتكم خبر عن لمى كتكت تشارك فى فيلم "تماسيح النيل" بطولة خالد الصاوى وحمدى المرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق، ضمن أحداث فيلم "تماسيح النيل" الذى انتهى أبطاله من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويشارك في بطولته كل من الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.





وكانت آخر أعمال الفنانة لمى كتكت في السينما فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة ليلى علوى ومنة شلبى وباسم سمرة وصابرين، ومحمد فراج وأحمد داود وإنعام سالوسة ومحمد الشرنوبى، ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج يسرى نصر الله، وتدور أحداثه حول حياة عائلة الطباخ المخضرم الذى يجسده علاء زينهم، يعيش فى منزل أثرى مع زوجته إنعام سالوسة وأبنائه باسم سمرة وأحمد داوود، ويعمل جميع أفراد العائلة فى مهنة الطبخ، ولكن تبدأ المشاكل تعرف طريق حياتهم بسبب طمع محمد فراج فى الحصول على المنزل وهدمه وإنشاء مكان لبيع الأطعمة الجاهزة بدلا منه، ويبدأ يغريهم بعرض مبالغ كبيرة من المال عليهم ولكن الأب يرفض بشدة بيع منزله.



وشاركت مؤخرًا الفنانة لمى كتكت في مسلسل "حرب أهلية" تم طرحه في موسم رمضان الماضى، وهو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وعرض على قناة سى بى سى، وسى بى سى دراما.





كما شاركت لمى كتكت منذ فترة في مسرحية "رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، ،ريم المصري، يارا المليجي، وآسر على، وعبد الله صابر، وزينب العبد، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.