فن ومشاهير

أحدث ظهور لنور عمرو دياب (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، متابعيها، صورًا من أحدث ظهور لها.

وظهرت نور في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بملابس كاجوال أنيقة، خلال تواجدها في لندن، نالت الصور إعجاب متابعيها.

"نور" هي الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، وهي الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، وفي عام 1996، أهدى لها والدها أغنية "نور العين".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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