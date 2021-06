محمد الفلاح - للمرة الثانية.. كيم كارداشيان تفشل في امتحان القانون

الأحد 13 يونيو 2021

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، (40 عامًا)، أنها فشلت في اجتياز الاختبار المخصص لطلاب السنة الأولى في القانون الخاص بنقابة المحامين، للمرة الثانية، وسجلت درجات أسوأ من الاختبار الأول.



ونقلت مجلة ”بيبول“ عن نجمة الواقع قولها في الحلقة الأخيرة بختام الموسم من برنامج ”Keeping Up With the Kardashians“ التلفزيوني: ”لقد فشلت، هذا أمر مزعج حقًا“.

وأكدت كارداشيان، خلال الحلقة، في مكالمة هاتفية مع شقيقتها كلوي، أن نتيجتها الثانية جاءت أقل من امتحانها الأول، حيث إنه في أول اختبار لها حصلت على 474 درجة، فيما حصلت في المرة الثانية على 463 درجة.

ووجهت كيم حديثها إلى الكاميرات، وقالت إن الأخبار كانت ”مدمرة“ بالنسبة لها، لكنها مصممة على القيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

وكانت كارداشيان قد خصصت 4 أسابيع للدراسة من أجل الاختبار التالي، الذي يجب أن يجري في وقت ما من شهر حزيران/يونيو الجاري.