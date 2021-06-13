"ربنا يخليكم لبعض دايما".. أمينة خليل تهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بزفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت النجمة أمينة خليل، الفنان محمد فراج والممثلة بسنت شوقي بحفل زفافهما، والذي أقيم يوم الجمعة.

ونشرت أمينة، صورة فراج وزوجته، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف ألف مبروك، ربنا يخليكم لبعض دايما ويحفظكم ويسعدكم".

واحتفل الفنان محمد فراج بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي، يوم الجمعة، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وأقيم حفل زواج "فراج وبسنت" مساء الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.