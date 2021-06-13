محمد صلاح يحذف صورة له بعد تعرضه للانتقادات

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 04:40 صباحاً - يحرص محمد صلاح ،اللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على مشاركة جمهوره ومحبيه بصور جديدة له من اجازته التي يقضيها في احد المنتجعات الساحلية في مصر.

غير ان حمد صلاح قام بحذف احدث صورة له بعد نشرها بأقل من ساعة واحدة، بسبب الإنتقادات التي تعرض لها من بعض المتابعن.

، فقد اثارت هذه الصورة الجدل بسبب تزامنها مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسين، مغشيًا عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠).

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس تقديم “مكافأة” لطالما رغب بها الفرعون المصري، ضمن صفقة جديدة لتشجعيه على البقاء وتجديد عقده.

وسبق لمحمد صلاح أن ذكر في لقاءات صحفية، انفتاحه على اللعب في أندية أخرى غير ليفربول، وتحديدا المشاركة في الدوري الإسباني. وربطته تقارير بنادي “ريال مدرد” الإسباني، و”باريس سان جرمان” الفرنسي.

والسبت، كشفت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أن المدير الفني للنادي، الألماني يورغن كلوب، ينوي جعل صلاح “القائد الرابع” للفريق، بعد رحيل الهولندي جيني فينالدوم، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان.