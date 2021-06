شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Conjuring 3 يحقق 7 ملايين جنيه في شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الرعب الأمريكى "The Conjuring: The Devil Made Me Do It"، تصدر إيرادات شباك التذاكر المصرى هذا الأسبوع بتحقيقه 3 ملايين و800 ألف جنيه ليصل اجمالى ما حققه الفيلم بعد أسبوعين عرض 6 ملايين و800 ألف جنيه، حيث انطلق بدور العرض المصرية يوم 26 مايو الماضى.

الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة "The Conjuring" التي تم طرح أول أفلامها عام 2013 وحققت نجاحا كبيرا وصل إلى 400 مليون دولار، رغم أن الجزء الأول منها تكلف 20 مليون دولار.



The Conjuring The Devil Made Me Do It

الجزء الثالث يدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التي صدمت حتى المحققين الخوارق ذوي الخبرة في الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث أنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة قتل أنه شيطاني الاستحواذ كدفاع.

فيلم "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.