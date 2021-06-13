شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تحتفل بذكرى مئوية مرسى جميل عزيز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأحد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية ميلاد فارس الأغنية العربية مرسي جميل عزيز، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في الثامنة مساء على مسرح النافورة، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

يتضمن البرنامج كوكبة من أبرز أعمال الشاعر الراحل التي تعاون خلالها مع عمالقة الملحنين منها يانا يانا، ابعد يا حب، بلدي احببتك يا بلدي، اعز الناس، رمش عينه، يا حبايبي يا غاليين، احبك، تلات سلامات، يامة القمر على الباب، بيت العز، على عش الحب، اما براوه، اكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، الف ليلة وليلة.. أداء احمد عفت، مي فاروق، وليد حيدر، مي حسن، شيماء ناجي، أميرة احمد وعازف الجيتار وحيد ممدوح.

ولد مرسى جميل عزيز فى مدينة الزقازيق فى 9 يونيو عام 1921 ، وهو التاريخ الذى صححه ابنه اللواء مجدى مرسى ، حيث كان يتم تداول تاريخ خطأ لميلاد الشاعر الكبير على عدد من المواقع ومنها ويكيبديا التى أشارت إلى أنه مولود فى 15 فبراير.

كان والد مرسى جميل عزيز من تجار فاكهة، وعمل ابنه فى مهنة أبيه فى بداية حياته واستفاد منها حيث تأثر بنداءات الباعة وبالأغانى الشعبية وأغانى التراث وحفظها واستوعبها.

كان مرسى جميل عزيز واسع الثقافة وحفظ القرآن فى طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير فى مفرداته الغنائية وأفكاره.

يشار أن مرسي جميل عزيز تأثر بالبيئة الريفية التي نشأ فيها وترجمها في العديد من اعماله، تغنى بكلماته محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز وغيرهم، ولحنها العمالقة منهم رياض السنباطي والأخوان رحباني ومحمد الموجي وكمال الطويل، وبليغ حمدي وحققت نجاحا جماهيريا واسعا، نال جائزة الدولة التقديرية ووسام الجمهورية للآداب والفنون«باعتباره رائداً للأغنية الشعبية والوصفية وكفارس للأغنية العاطفية، رحل في 9 فبراير عام 1980 .