شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم لعمرو الليثى: دراستى للطب ساعدتنى فى مجال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد كريم، أثناء استضافته فى برنامج واحد من الناس والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة، إنه من أصول شرقية ويعتز جدا بذلك، وتخرج في كلية الطب وتخصص فى الباطنة، كما اختار كذلك العلاج الطبيعى والروماتيزم، وكان يدرس الطب فى نفس الوقت الذى يعمل فى مجال التمثيل، ويرى أن الطبيب لا بد أن يكون فنانا فى كل شيء، والطب ساعده جدا فى التمثيل.

وأضاف الفنان محمد كريم، منذ التحاقى بكلية الطب كان هدفي محددا وهو أن أكون ممثلا بجانب الطب، وعندما صارحت والدى بهذا الهدف شجعنى جدا.

وتابع: بدايتى الحقيقة كانت فى بطولة مسلسل بنت أفندينا، وكنت محظوظ للعمل مع الفنانة إلهام شاهين فيه، كما حالفنى الحظ أيضا فى العمل مع عمالقة الإخراج فى مصر.

وعن دوره فى فيلم "دكان شحاتة"، قال: قدمت شخصية سالم، وكانت شخصية لديها العديد من المشاكل، مثل الورث ولكنى كنت أؤمن أنه لا يوجد شخص شرير كهذا، ومن أصعب المشاهد فى الفيلم مشهد ضربى واغتصابى لهيفاء وهبى التى من المفترض زوجتى، وتم حذف مشهد من الفيلم كان بعد زواجنا بعامين والفرق بين هيفاء فى أول الزواج وبعد عامين، وعندما سألت المخرج عن السبب قال: "أنت مش عملت المشهد خلاص" وقد حصلت على جائزة عن هذا الدور.