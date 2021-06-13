"رجعنا نفتكر محمد عبد الوهاب".. كيف علقت رانيا يوسف على سقوط إريكسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة رانيا يوسف، على واقعة تعرض كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك، لأزمة صحية مفاجئة سقط على إثرها أرضا، ما استدعى تدخلا طبيا سريعا قبل أن يتم إلغاء المباراة أمام فنلندا.

وكتبت رانيا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ادعوله في صلاتكم.. موقف صعب جدا رجعنا نفتكر محمد عبد الوهاب رحمه الله".

وظهر التأثر الكبير على عناصر الدنمارك بعدما سقط إيركسن أرضًا دون تدخل من أحد ليطلب جميع اللاعبين من فنلندا والدنمارك دخول الجهاز الطبي سريعًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف المباراة وعدم استكمالها بعد دقائق من إصابة اللاعب الدنماركي.

وخرج إيركسن على النقالة من أرض الملعب، وكان مفتوح العينين ويضع يده على الجبهة، حيث كان في طريقه نحو المستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية.