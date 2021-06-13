إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالديها.. وهكذا علّق النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها، صورة لوالديها النجم الراحل سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا منذ نحو 50 يوما.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها في شبابهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها، وعلّق الكثير من نجوم الفن.

ومن بين المعلقين، الفنانة بدرية طلبة والتي كتبت: "ربنا يقومك بالسلامة لبناتك ويرحمك يا غالي"، والفنانة عبير صبري والتي كتبت: "ربنا يرحمه يارب ويشفي أستاذة دلال".

كما علّقت الفنانة غادة عادل وكتبت: "الله يرحمه ويقوم ماما بالسلامة حبيبتي"، وعلّقت الفنانة إيناس عز الدين قائلة: "ربنا يصبر قلبك ويرحم حبيبنا الغالي ويقوم الجميلة بالسلامة يارب"، وكتبت الفنانة نور قدري: "ربنا يشفيها ويعفو عنها وتقوم على خير اللهم أمين" وغيرهم.

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف مساء أمس الجمعة، تطورات حالة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أستاذة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها.. ما زالت الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب.. أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وأعلن رامي رضوان، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا المستجد، يوم 22 مايو الماضي، إلا أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.