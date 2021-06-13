25 صورة من حفل افتتاح الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير - أحمد جمعة

انطلقت مساء السبت، فعاليات الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وتقام في الفترة من 12 حتى 18 يونيو الجاري.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على حضور حفل افتتاح المهرجان الذي يُقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة، الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية.

وأقيم حفل الافتتاح على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بحضور العديد من سفراء وممثلي الدول المشاركة منهم هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا سفيرة كولومبيا، المستشار الثقافي اليمني، المستشار الثقافي السوداني، إلى جانب قيادات وزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأعلن رئيس المهرجان أن هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة قام بإجراء اتصال هاتفي مع وزيرة الثقافة والتي وافقت على طلبه بالمشاركة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية على آلة الساكسفون وأهداها إلى مصر وشعبها.

ويشارك في فعاليات الدورة 8 من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، 30 فرقة من الدول المشاركة وهي: (مصر - سوريا - كولومبيا - الفلبين - إندونسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين)، وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، وتستضيفها: (قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغوري -حديقة الحرية - حديقة متحف مختار - بيت السناري بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز).