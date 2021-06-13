إطلالة هنادي مهنا ومي عمر جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بملابس صيفية وسط الزهور.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.