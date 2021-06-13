صور| رانيا يوسف تتعرض لإصابة في الأنف.. وهكذا علّق نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، مساء السبت، عن تعرضها لإصابة في الأنف.

ونشرت رانيا، صورا تُظهر إصابتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إيه رأيكم في شكلي بعد خبطة مناخيري؟".

وحرص عدد من نجوم الفن على تمنى الشفاء لها، وبينهم الفنانة لقاء الخميسي والتي كتبت: "ألف سلامة حبيبتي.. دائما منورة وقمر"، وكتبت الفنانة هبة مجدي: "سلامتك يا قمر".

كما كتبت الفنانة نيكول سابا: "سلامة قلبك حبيبتي قمر في كل الأحوال"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "ألف سلامة" وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي قام ببطولته النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى، وذلك في موسم دراما رمضان 2021.

كما شاركت في مسلسل "وكل ما نفترق" في السباق الرمضاني، مع النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم وغيرهم.