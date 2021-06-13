مستوحى من قصة حقيقية.. خالد يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المخرج خالد يوسف، أنه دائمًا ما يستند في أفلامه لواقع ملموس وحقيقة ولها أصل على الأرض، منوهًا على أنه عاش في فرنسا منذ عامين ونصف واختلط بالمجتمع الفرنسي والمواطنين العرب هناك، وهو ما أوحى له بفكرة فيلم جديد بعنوان "أهلا بكم في باريس" حول هوية العرب ما بين أصولهم وثقافة الغرب، وفكرة العنصرية التي يواجهونها هناك، وشعور بعض العرب بالدونية والبعض بالتفوق.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فيلمه يرصد هذا الصراع الفكري، وينتجه 3 شركات، سعودية، ولبنانية، وثالثة مصرية، لافتا إلى أن الفيلم من تأليفه، موضحا أنه يكشف من خلاله معاناة 3 سيدات إحداهن سعودية، وأخرى لبنانية، وثالثة فرنسية والدها مصري، سجينات في باريس، ليكشف الصداقة ما بعد المعاناة في حياتهم ووجودهم في سجن فرنسي واحد، إذ أنه وضع يده على هذه الشخصيات من الواقع.

وأوضح أنه يتم تصوير بعض اللقطات في استديوهات في بيروت، كما أنه يستهدف التصوير في سبتمبر المقبل، بمشاركة 4 فنانين مصريين منهم النجم ماجد المصري، لافتا إلى أن الجمهور العربي سيلتف حول هذا الفيلم، والجمهور الغربي قد يهتم بهذا الفيلم؛ لأنه يريد التفاهم مع الآخر، موضحا أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

وشدد على أنه تغير رؤيته للأشياء بعد آخر فيلم له "كارما"، كما أنه عاش سنتين في فرنسا قدموا له إضافة إنسانية وتغيرت نظرته للحياة، منوهًا على أنه سيعود لمصر الأسبوع المقبل.

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف فيلم "كارما" عام 2018، بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، ماجد المصري، غادة عبدالرازق، زينة، وفاء عامر ودلال عبد العزيز وغيرهم.