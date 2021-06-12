هل تستطيعون معرفة هوية هذا الطفل الجميل ؟.. فنان مصري يتصدر قوائم البحث و «الترند» لهذا السبب!

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 11:57 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 8 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان المصري الشاب “محمد فراج” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بنشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة قديمة له من أيام الطفولة، معلقًا عليها:”أفتقدك أيها ​​الفتى البريء (فيجو الصغير) الصورة منذ 27 عامًا”، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا ومئات من الإعجابات من قبل متابعيه.

وتصدر محمد فراج قوائم البحث و«الترند» عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أمس وذلك بعد عقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي بعد خطوبة دامت أكثر من عامين وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران النجمين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء، وحضر عدد من المشاهير وهم أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، وتارا عماد .

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الجدير ذكره أن حفل الزفاف كان قد أجّل أكثر من مرة سابقًا، ويعود ذلك لإلتزام الفنان محمد فراج بتصوير “مسلسل لعبة نيوتن”، وإطلالته بـ “الذقن” وفقا لما كشفته بسنت شوقي في الفترة الأخيرة.

واحتفل أمس، الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي في أجواء صيفية مفعمة بالحب، وانتشرت صور للعروسين في عقد القران قبل حفل الزفاف الذي أقيم بعده بساعات، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت بسنت في الصور بمكياج هادئ، يرافقها الفنان محمد فراج أثناء تحضيراتها، وكذلك عدد من أصدقاء العروسين وأقاربهم، استعدادًا لتلك الليلة المميزة، التي طال انتظارها، حيث تم تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.

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