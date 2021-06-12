كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية يلتقون معًا في استقبال قمة مجموعة G7

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتضن المملكة البريطانية قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 من 11 إلى 13 يونيو في أول لقاء لها منذ جائحة كورونا وبعد تولي الرئيس الأمريكي “جو بايدن” رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع “ميرور” التقى كبار أعضاء العائلة المالكة معًا في كورنوال – الملكة “إليزابيث” والأمير “تشارلز” و”كاميلا” ودوق ودوقة كامبريدج – حيث حضرت الملكة حفل استقبال زعماء العالم لحضور قمة G7 في أكبر منطقة جذب سياحي حيوية مذهلة في كورنوال، مشروع إيدن الذي غالبًا ما يُطلق عليه لقب “العجائب الثامنة في العالم”.

التقت الملكة بجانب رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” بزعماء G7 من بينهم رئيس الولايات المتحدة “جو بايدن” المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، رئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو”والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي”، رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” ورئيس الوزراء الياباني “يوشيهيدي سوجا” في حفل الاستقبال.

وانضم إليها الأمير “تشارلز”، دوقة كورنوال، الأمير “ويليام” ودوقة كامبريدج. كما سيقضي “بايدن” وقتًا مع الملكة في قلعة وندسور يوم الأحد.

يُعد مشروع إيدن هو نقطة جذب للزوار في كورنوال، إنجلترا، المملكة المتحدة. يقع المشروع في منطقة طينية خزفية مستصلحة تقع على بعد 2 كم من مدينة سانت بلازي و5 كم من أكبر مدينة في سانت أوستل.

يهيمن على المجمع مرفقيان ضخمان يتكونان من قباب بلاستيكية مجاورة تضم آلاف الأنواع النباتية تبدو وكأنها هبطت من الفضاء- المشهد مذهل.

يشمل المشروع أكبر منطقتين حيويتين تحاكي بيئة الغابات المطيرة. يحتوي هذا الجذب أيضًا على حديقة نباتية خارجية والتي تعد موطنًا للعديد من النباتات والحياة البرية الأصلية في كورنوال والمملكة المتحدة بشكل عام، كما أن لديها العديد من النباتات التي توفر خلفية مهمة ومثيرة للاهتمام، على سبيل المثال ، تلك التي لها تراث ما قبل التاريخ.

هناك خطط لبناء مشروع إيدن الشمالي Eden Project North في مدينة موركامبي الساحلية، لانكشاير، مع التركيز على البيئة البحرية.

وقد تم إنشاء هذا المشروع للتثقيف حول التنوع البيولوجي، الذي يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مجموعة السبع.

أصرت الملكة على استعارة سيف احتفالي لقطع كعكة خلال حفل الإستقبال مما أثار الضحك من “كيت ميدلتون” و”كاميلا”. فقد تسلمت الملكة السيف من قبل “إدوارد بوليثو” اللورد الملازم في كورنوال لمهمة قطع الكعكة الكبيرة بمناسبة الغداء الكبير في مشروع إيدن.

وعندما أخبرها أحد المساعدين أن هناك سكينًا تقليديًا متاحًا ردت الملكة: “أعلم أنه يوجد ، وهذا أكثر غرابة”.

وبعد تسليم السيف الاحتفالي استخدمت الملكة سكينًا لقطع شريحة ثانية من الكعكة وعلقت: “هذا يبدو جيدًا جدًا”.

سيقوم سرب من الطائرات الجوية البريطانية – السهام الحمر – بعمل عرض جوي فوق سماء كورنوال بالقرب من قادة أقوى دول العالم.

سيشهد جدول أعمال القمة الرئيسي اليوم التزام المجموعة بخطة جديدة تهدف إلى منع تكرار جائحة Covid-19 ، بالإضافة إلى قضايا رئيسية أخرى تشمل تغير المناخ.

عند افتتاح الجلسة الرسمية الأولى للقادة على طاولة خشبية مستديرة تطل على الخليج، قال “جونسون” للقادة: “نحن بحاجة للتأكد من عدم تكرار بعض الأخطاء التي ارتكبناها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك. وضعنا ما هو مطلوب للسماح لاقتصاداتنا بالتعافي”.

كما تحدث السيد “جونسون” عن رفع المستوى ومعالجة تغير المناخ وإيجاد ملايين عديدة من الوظائف التي تتطلب أجوراً عالية ومهارات عالية خلال فترة الانتعاش.

واستكمل قائلًا: “ما تريده شعوب بلادنا الآن أن نركز عليه …. هو أننا نعيد البناء بشكل أفضل معًا، نعيد البناء أكثر خضرة، نعيد البناء بشكل أكثر عدلاً، نعيد البناء بشكل أكثر مساواة، ربما بطريقة أكثر حيادية بين الجنسين، وأنثوية.”

كما ستشمل أيضًا الإجتماعات على عدد من الملفات الأمنية والسياسية العالمية الساخنة.