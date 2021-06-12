غادة عبد الرازق تبحث عن عمل مع عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة المصرية غادة عبد الرازق رسالة للزعيم عادل إمام، حيث طلبت منه أن يعملا سوياً ولو بمشهد واحد فقط تتمنى الظهور برفقته فيه.

وقالت غادة عبد الرازق خلال استضافتها في برنامج «إنسايدر بالعربي» إنّها التقت الفَنّان عادل إمام مصادفة خلال تصويرهما أحد المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، حيث علمت وقتها بأنه يصور في لوكيشن تصوير قريب منها، فذهبت إليه للاطمئنان عليه ولتلقي السلام عليه، حيث تروي تفاصيل لقاءها معه.

وأضاف غادة أنها عندما التقت بالفَنّان عادل إمام لم يعرفها للوهلة الأولى، حيث أخبرته بأنها غادة عبد الرازق، فضحك وابتسم لها وقال: «يخرب عقلك يا غادة.. لم أعرفك للوهلة الأولى». كما طلبت منه أن يجمعهما عمل قريباً ولو حتى بمشهد واحد ولا تشترط مساحة الدور، حيث اعتبرت العمل معه ولو بمشهد صغير شرف لها.

وتابعت غادة: «في اليوم التالي زارني النجم عادل إمام في لوكيشن التصوير ولكنّي لم أكن موجودة في هذا اليوم في لوكيشن التصوير حيث فاجأ الجميع بحضوره إلى اللوكيشن مما جعل كل أطقم التصوير تذهب للسلام عليه ولكي تلتقط معه العديد من الصور».

جدير بالذكر أنّ غادة عبد الرازق استنكرت ما قالته زميلتها الممثلة رانيا يوسف عنها، حيث وصفتها بأنها «ترغب في أن تصبح نجمة على حساب أي أحد»، متسائلةً عمّا إذا كان كل الفَنّانين الذين وقفوا أمام الفَنّانة يسرا كانوا يرغبون في أن يصبحوا نجوماً على حسابها، حيث أكّدت غادة أن رانيا يوسف طيبة جداً، وعفوية في كلامها، وأنهما صديقتان وما زالت تتابع إحداهما الأخرى على موقع تبادل الصور «إنستغرام»، مضيفةً: “مش هحاسبها على جملة قالتها وأكيد حد سخنها عليا”.

وكانت غادة عبد الرازق قد شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “لحم غزال” وهو ثاني عمل على التوالي يجمع غادة بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا بعد مشاركتهما معاً العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز”، كما مثّلا معاً في مسلسل “حكاية حياة”. والمسلسل من بطولة: شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج محمد أسامة.