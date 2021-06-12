بالصور – سيارة جاستن بيبر الفارهة تسرق الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد نجم البوب “جاستن بيبر” وهو يصطحب زوجته “هايلي بيبر” لتناول العشاء في فندق ماتسوهيسا الفاخر في بيفرلي هيلز بسيارته الفارهة رولز رويس رايث الجديدة لعام 2018 ، التي قيل إنها ظلت في طور الإعداد لثلاث سنوات.

وبحسب موقع ديلي ميل” يبلغ صافي ثروته حوالي 285 مليون دولار ، كما يُشاع.

يبلغ سعر رولز رويس رايث 2018 حوالي 330 ألف دولار ، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد مقدار تكاليف سيارة بيبر المخصصة – حيث أعيد تصميم سيارته من قبل شركة منفصلة.

حصل “جاستن” على مفاتيح سيارته – التي صممتها شركة West Coast Customs – في فبراير من هذا العام ، بعد أن صنعوا السيارة بناءً على طلبه حيث ذكر موقع TMZ في ذلك الوقت أن “جاستن” بكى فرحًا عندما رأى السيارة لأول مرة بعد طول إنتظار.

تحتوي السيارة على إعداد صوتي مضبوط بشكل احترافي ، مما يعني أن جاستن وزوجته يمكنهما الاستماع إلى الموسيقى كما لو كانا في استوديو تسجيل.

بدلاً من الاعتماد على سائق، اختار “بيبر” أن يجلس خلف عجلة قيادة سيارته الفضية.

وبينما كان الزوجان يتناولان العشاء كانت السيارة الفاخرة – المصممة لتناسب ذوق النجم – متوقفة في الشارع ثم بعد الامتلاء بالمأكولات الذواقة ، تم تصوير “جاستن” و”هايلي” وهما يغادران في السيارة اللافتة للنظر.