“ياه عالزمن” لـ جورج وسوف تتجاوز 5 ملايين مشاهدة.. وهكذا علَّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت أغنية “ياه عالزمن” أحدث أعمال الفنان السوري جورج وسوف، 5 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”، وذلك بعد مرور 7 أيام على طرحها.

واحتفل وسوف بنجاح أغنيته الجديدة، حيث نشر كليب الأغنية عبر صفحته في “تويتر”، وقال إنَّه سعيد بتفاعل الجمهور مع أغنيته التي حققت أكثر من 5 ملايين و300 ألف مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها على القناة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان السوري، الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية الجديدة، وقال البعض إنّ الأغنية ذكَّرتهم بألبوم “لسه الدنيا بخير”، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ولا زالت أغانيه تتردد حتى الآن، كما أشاد به آخرون، مؤكدين أنه آخر ما تبقى من الطرب العربي الأصيل.

وطرح وسوف الأغنية عبر قناة “لايف ستايلز ستديوز” في “يوتيوب”، حيث قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتعاون وسوف في الأغنية مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وجرى تسجيل الصوت في استديو هادي شرارة، تحت إدارة المهندس إيلي بربر، وميكس وماستر هاني محروس.

وظهر وسوف راوياً قصة حب بين حبيبين أبعدتهما الحياة، بعدما تبدَّلا في التعامل، ولم يحافظا على العِشرة، مبيناً أنَّ الحب الذي كان بين الطرفين لم يترك سوى العذاب وجرح لم تستطع السنوات معالجته، وأن الوعد بالحب والاستمرار لم يدم.

من جهة أخرى٬ يستعد وسوف لإحياء حفلٍ غنائي كبير في الإمارات، خلال أيام عيد الأضحى المقبل، مع الفنان اللبناني وائل كفوري، ومن المقرر أن يشهد حضوراً جماهيرياً.

وتُنظم الحفل شركة “سبوت لايت”، وسيُقام في قاعة “أرينا دبي” يوم الجمعة 23 يوليو المقبل، كما ستتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك حرصاً من الشركة المُنظِّمة على سلامة جميع الحضور.