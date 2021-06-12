كارول سماحة تدعو للتفاؤل بوصلة رقص استعراضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مقطع فيديو، عبر صفحتها في “إنستغرام”، وهي ترقص بشكلٍ استعراضي بمنزلها في مدينة دبي، داعيةً جمهورها للتفاؤل والإيجابية.

وظهرت كارول في المقطع وهي تتألق أمام مرآتها، وترقص بشكلٍ حيوي مليء بالإيجابية والسعادة، وعلَّقت قائلةً: “التفاؤل والإيجابية في دبي.

يُذكر أنَّ الفنانة كارول سماحة طرحت مؤخراً دويتو غنائي بعنوان “شكراً” مع الفنان هاني شاكر.

ويعتبر كليب الأغنية أول سابقة فنية تحدث في العالم، فهي للمخرجة المبدعة بتول عرفة، حيث انقسم لجزئين، كان الجزء الأول من الفكرة لأغنية “شكراً” التي ظهر فيها الفنان هاني شاكر ممثلاً فقط.

أما الجزء الثاني في كليب أغنية “بقالي كتير” لهاني شاكر وهي التي ظهرت فيها كارول ممثلة فقط.

وحصدت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف دميركول.