حبيب كايلي جنير السابق يثير إشاعات حول خطوبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار حبيب كايلي جنير السابق، تايغا، إشاعات حول خطوبته من شريكته الجديدة كامارين سوانسون (22 عاماً) بعد أن شوهدت وهي ترتدي خاتماً ضخماً من الماس في إصبعها الأيسر.

ونشر موقع “الميرور” البريطاني صوراً لمصممة الأزياء وهي تغادر مع المغني من حفلة عيد ميلاد إحدى صديقاتها في هوليوود ووضعت يدها على وجهها، مُستعرضةً خاتم الماس المبهر.

وبدأت إشاعات تدور حول علاقة الثنائي في شباط (فبراير) وشاركا بصورة لطيفة لهما في منتجع ديزني لاند بكاليفورنيا، معلّقين على الصورة بالقلوب وقاما بنشر لقطات من عطلتهم الرومانسية في الشهر التالي.

وبات المعجبون منذ ذلك الحين يترقّبون علاقتهما المزدهرة. ولاقت كامارين شهرتها في منصة تيك توك، حيث جمعت 57.4 ألف متابع، وعُرفت بأناقتها وبمشروعها التجاري المشترك مع أختها، حيث أسستا شركة أزياء وأسلوب حياة.

ويذكر أنّ قبل ارتباطه بالمؤثرة الإجتماعية كان تايغا على علاقة دامت أربعة أعوام بكايلي جنير. التقيا للمرّة الأولى في عام 2011، عندما غنى الأخير في حفلة عيد ميلاد شقيقتها كيندال الـ16.