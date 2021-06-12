“بنحبك”.. أصالة تُبرز محبتها لمصر بأغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على التعبير عن محبتها الشديدة لمصر، من خلال إهدائها وشعبها أغنية جديدة بعنوان “بنحبك”، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت مقطع فيديو قصيراً عبر “إنستغرام”، يوضح جزءاً من الأغنية، وجاءت كلماتها بمثابة مشاعر صادقة مملوءة بالمحبة توجهها إلى شعب مصر.

وجاءت كلماتها كالآتي: “مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها، حضن وسند ضهر وأمان دايماً قوي، كتر خيرك بنحبك أوي، بنحبك أوي، بنحبك يا أهل المحروسة”.

وخطفت أصالة الأنظار خلال الساعات الماضية، بإطلالة أنثوية بامتياز، بعد ظهورها بفستان باللون الأحمر خلال حفل زفاف اللبنانية جيسيكا عازار، والذي أقيم منذ أيام قليلة بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم نادين نسيب نجيم.

ويذكر أنّ أحدث ألبومات النجمة السورية كان بعنوان “لا تستسلم”، واغنياته جاءت باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية، جميعها لاقت نجاحات كبيرة.