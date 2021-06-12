شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يتعاون فى أغنية جديدة مع محمد شفيق وهشام صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب أحمد جمال في أغنية جديدة من كلمات هشام صادق وتوزيع محمد شفيق ضمن ألبومه الجديد الذى طرح منه حتى الآن أكثر من أغنية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.





كما يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "وقت مش مناسب"، خلال الفترة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعات.

وقال المطرب أحمد جمال مؤخرا إن هناك علاقة حب قوية بينه وبين صابر الرباعى بدأت منذ زمن، موضحاً: "عندما كنت أسير فى أحد الشوارع وسمعت أغنية لصوت جبار تخرج من إحدى نوافذ البيوت فوجدت نفسي أطرق النافذة وأسأل عن اسمها وكانت (خلص تارك)، وعندما ذهبت للمدرسة فى اليوم التالى بحثت عنها وسمعتها أكثر من مرة حتى حفظتها وبعدها سمعت بالصدفة أيضا أغنية (أعز الحبايب)، وعندما بحثت وجدتها لنفس المطرب ومن هنا بدأ العشق".

وأضاف الفنان أحمد جمال، خلال استضافته مع الفنان صابر الرباعى فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC: "سمعت كل أغانى صابر الرباعى منذ أن بدأ مشواره وعندما كنت أدخل فى مسابقة أقدم بأغنية من أغانى الموسيقار عبد الوهاب أو صابر الرباعى، وفى برنامج أرب أيدول غنيت له أغنية (على نار)، وكنت مُلح فى طلب أن أغنى له منذ اللحظة الأولى لى فى البرنامج وقبل غنائى بيوم تحدثت معه فى التلفون بالصدفة عندما كان يتحدث إلى أحد الموجودين وطلبت منه أن يسمعنى فى اليوم التالى وأنا أغنى له".

من ناحية أخرى، طرح مؤخر أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس .