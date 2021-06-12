شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يعزف "3 دقات" على الساكسفون فى افتتاح مهرجان الطبول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بادرة طيبة تجسد قيمة مصر بين شعوب العالم أعلن رئيس المهرجان أن هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أجرى اتصال هاتفي مع وزيرة الثقافة والتي وافقت على طلبه بالمشاركة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية لأغنية "3 دقات" على الة الساكسفون التي يعشقها واهداها الى مصر وشعبها، وسط اشادة جماعية ببراعته التى ابهرت الجمهور.

وحضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، لافتتاح المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة الذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، ويستمر حتى 18 يونيو، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفتي شرف المهرجان، ومن المقرر بدء الفعاليات.

وأشار الدكتور انتصار عبد الفتاح؛ رئيس ومؤسس المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، إلى أهمية ودور المهرجان فى دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصرى الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول كولومبيا - الفلبين - اندونسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة الورش الفنية الدولية؛ الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى فى بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.