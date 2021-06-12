شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد إصابته فى قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدير أعمال النجم أحمد السقا تفاصيل الحالة الصحية للنجم، بعد تداول أخبار عن إصابته في قدمه، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن النجم أحمد السقا اصطدمت قدمه بأحد الأبواب في شقته فأصيب إصابة بسيطة منعته من حضور أحد الحفلات التي أقيمت اليوم لصعوبة ارتدائه الحذاء جراء الإصابة، وحضر بدلا عنه ابنه ياسين السقا وزوجته مها الصغير.

كان النجم أحمد السقا، قد حرص على إحياء ذكرى ميلاد حماه خبير التجميل محمد الصغير الشهر الماضى، الذى رحل عن عالمنا نهاية يناير الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر مقطع فيديو يضم عددا من الصور التي يظهر فيها الصغير مع المشاهير العالميين والعرب، حيث إنه يعد من أشهر خبراء التجميل في الوطن العربي، وكتب: "النهاردة ذكرى ميلاد حمايا الغالى، "المعلم"، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، يوم 29 يناير الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19".