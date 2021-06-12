شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تشارك بصورة أبيض × أسود نادرة لوالدها الراحل مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بصورة نادرة لوالدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، مع والدتها النجمة الكبير دلال عبد العزيز، التي تخضع حالياً للرعاية الصحية، لمواصلة تذكرهما للدعاء لوالدها الراحل ولمساندة والدتها في أزمتها الصحية.

وظهر الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، في الصورة التي نشرتها، وهما في مرحلة شبابهما، حيث ظهرت الصورة باللون الأبيض والأسود، وسرعان ما استقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات للدعاء لوالدتها لتخطي أزمتها الصحية الحالية.

وكان قد حرص الإعلامي رامي رضوان، أمس، على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا، ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان، في بوست نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".



دلال عبد العزيز والراحل سمير غانم

وتحدثت الفنانة نهال عنبر، مسئولة الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، منذ أيام عن تطورات الحالة الصحية للفنانة فى مستشفى العزل، وقالت: "الحالة الحمد لله مستقرة صحيح بتتحسن ببطء، والموضوع طول أوى، لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الوضع الصحى لوالدتها دلال عبد العزيز التى تخضع حاليا لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات، وكتبت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".