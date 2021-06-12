شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ليالى "المتفائل" على خشبة المسرح القومى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سامح حسين أن غدًا الأحد سيشهد آخر عروض مسرحية المتفائل على خشبة المسرح القومى وذلك نظرًا لانشغال المسرح بتجهيزات العرض المسرحى الجديد "في انتظار بابا" للمخرج سمير العصفورى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، لذلك قرر البيت الفنى للمسرح أن تكون ليلة الغد لمسرحية المتفائل هى الليلة 181 والأخيرة - مؤقتاً - على المسرح القومى.

وقال سامح حسين: شَرُفتُ وأعتززتُ بالوقوف على خشبة المسرح القومى فى أنجح العروض المسرحية نقدياً وجماهيرياً، متمنياً كامل التوفيق والنجاح لأسرة المسرح القومى - الغاليين جداً عندى - وشكراً لكل الجمهور اللى اتشرفت بمشاهدته.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.