شكرا لقرائتكم خبر عن سعره 21 مليون دولار .. صور من داخل منزل جينيفر أنيستون المميز بالأخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر النجمة جينيفر أنيستون واحدة من أكثر الممثلات شهرة حول العالم، وثراءً أيضًا مثلما ظهر مع صور منزلها الذى يبلغ سعره أكثر من 20 مليون دولار وفقًا لموقع hellomagazine الذى تطرق خلال تقرير إلى روعة من منزلها من الداخل عبر أكثر من صورة له، مؤكدًا أن جينيفر اشترته في عام 2011، كما استعان التقرير بالحديث إلى مصمم ديكورات المنزل ستيفن شادلي الذى تطرق إلى أسرار المنزل التي جعلته واحد من أجمل منازل المشاهير حول العالم.

جينيفر انيستون من داخل منزلها

ستيفن شادلي أوضح أن أنيستون تعشق البرونز والخشب ومعادن بعينها، وبالتالي كانت لديها درجة من الحب لأن ترى تلك الأمور في منزلها الذى يبلغ سعره تحديدًا 21 مليون، بصورة تشعرها بأنها تسكن فيما تحب، وهو ما حرص عليه المصمم الشهير على أن يمتاز به المنزل من الداخل مع وجود تلك المعادن.

صورة أخرى لمنزل جينيفر انيستون من الداخل





منزل جينيفر انيستون يمتاز بكثرة الخشب على الواجهة بالإضافة إلى بروز المعادن

من ناحية أخرى سبق وكشفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون عن أكثر تصميم لطاقم مفضل لشخصيتها في مسلسل friends على مدار أجزائه، وذلك بعدما عادت بصحبة نجوم العمل لتقدم جزء جديد يعرض حاليًا، حيث نشرت من خلال حسابها على موقع انستجرام عدة صور للطاقم واكتفت بالتعليق عليه بواسطة ايموشن يبدي اعجابها بما ترتديه شخصيتها في العمل من تصميم على مر سنوات من تقديم العمل.



منزل جينيفر انيستون من الداخل والمطبخ على هيئة قطع الشطرنج

موقع الديلى ميل بدوره لم يفوت الأمر وقتها، ونشر تقرير حول ذلك أكد فيه أن جينيفر انيستون التي تعيش أفضل أوقاتها مع جمهورها في الوقت الحالي مؤكداً أن التصميم الأخير يعد المفضل لشخصية راشيل جرين اسم الدور التي تلعبه ضمن أحداث المسلسل.

وكانت حلقة "لم الشمل" من مسلسل "Friends"، قد كشفت المزيد من الأسرار فبعد 17 عامًا اعترفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون أنها مرت بقصة حب مع الممثل ديفيد شويمر أثناء المشاركة في مسلسل الأصدقاء، ولكنها كانت حبًا بلا أمل لأن كلاهما كان مرتبطًا وقتها، واعترفت أنيستون بذلك في حلقة لم الشمل التي عرضت الخميس الماضي على منصة HBO Max.