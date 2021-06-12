حنان ترك تنشر صورة لها مع زوجها بـ"بوكيه ورد".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع زوجها رجل الأعمال محمود مالك.

ونشرت حنان الصورة التي تحمل فيها "بوكيه ورد"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

واحتفلت حنان ترك في فبراير الماضي، بأول لقاء جمعها بزوجها قبل 9 سنوات، ووجهت له رسالة خاصة عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام" قائلةً: "زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض، أحلى سنين عدت وإن شاء الله الجاي أحلى".

وكانت النجمة المعتزلة ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام"، قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المذاع آنذاك عبر قناة "الحياة".