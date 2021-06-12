نيللي كريم وخالد الصاوي وهنا شيحة.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود بكار:

أقيم مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA)، والذي تنظمه شركة I-EVENTS لتكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، تقديرا لجهودهم.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلاميين، على رأسهم: نيللي كريم، شريف رمزي، هنا شيحة، خالد الصاوي وزوجته، أحمد داود وزوجته علا رشدي، شادي الفونس، الموسيقار هاني شنودة، الإعلامية مها الصغير ونجلها ياسين السقا، الإعلامية منى الشاذلي، بالإضافة لعمرو منسي المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي بوصفه مؤسس شركة I-EVENTS.

وحضر الحفل أيضا نخبة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتوفر الاحتفالية فرصة للشباب للتواصل مع رائدي المجالات المختلفة ومع أصحاب المشروعات الأخرى، مما يعزز من عملية الابتكار، ويشجع على ظهور جيل جديد من رواد الأعمال.

وتعد جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) هي الأولى من نوعها للاحتفال بأبرز رواد الأعمال، وتضم اللجنة الاستشارية الخاصة بالجائزة مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر.