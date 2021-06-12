فن ومشاهير

بعد التجميل.. أول ظهور لابنة هيفاء وهبي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لعملية تجميل في أنفها بأحد المستشفيات.

زينب فياض خضعت لعملية تجميل في الأنف، حسبما أعلن موقع "et بالعربي".

وكانت زينب فياض، قد ظهرت في فيديو لها عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "لم أخش من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخش من العملية وتوكلي على الله".

زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، ووالدها هو نصر فياض، وهو ابن عم هيفاء وهبي، والذي تزوجته عام 1990 وانفصلا بعد ذلك بسنوات قليلة، وأنجبت هيفاء ابنتها عام 1993.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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