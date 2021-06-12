عبدالرحيم كمال يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال، اليوم السبت، تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مساء أمس.

وقال كمال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه عانى من "كريزة قولون"، ما استدعى فحصا طبيا، ولكن حالته الصحية تحسنت.

أضاف: "كنت تعبان شوية، بس الحمد لله أحسن، عانيت من (كريزة قولون) والحمد لله خفيت".

وكان السيناريست عبدالرحيم كمال اعتذر عن حضور ندوة تجمعه بالكاتب باهر دويدار بسبب معاناته من "كريزة قولون".

وشارك الكاتب عبد الرحيم كمال في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسلي "القاهرة كابول" مع طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب، و"نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني.