أول تعليق من بسنت شوقي بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد فراج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لـ "بسنت" كتبت :"الحمد لله أتفك كربي".

واحتفل الفنان محمد فراج بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي، أمس الجمعة، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وأقيم حفل زواج "فراج وبسنت" مساء الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.