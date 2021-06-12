شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بسنت شوقي بعد حفل زفافها: "الحمد لله اتفك كربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة بسنت شوقي، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة لها مع زوجها الفنان محمد فراج، بعد ساعات من حفل زفافهما الذي أقيم أمس وسط عدد من اصدقائهم والمقربين لهم من الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات.

وكتبت شوقي على البوست الذى أضافت له صورة من جلسة تصوير حفل زفافهما "الحمد لله اتفك كربي"، لتوجه الشكر لكل من شاركها في حفل الزفاف من إعداد الفستان لتحضيرات الحفل.

واحتفل الفنان محمد فراج، وعروسته بسنت شوقى بعقد قرانهما، أمس الجمعة، وحضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى تحديدا فى الدورة الثالثة، والتى أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما فى الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى فى المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهما فى مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما فى مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.