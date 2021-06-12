شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس تكشف هوس ليوناردو دى كابريو بالاستثمار فى العقارات من التسعينيات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم ليوناردو دي كابريو اهتمام متابعيه بعدما اشتري منزلاً جديدًا في لوس أنجلوس يبلغ سعره قرابة الـ10 ملايين دولار، حيث يعد المنزل واحدًا من المنازل المصممة على الطراز الإسباني، ومن أفخم المنازل المتواجد في منطقته، كما أكد التقرير أن ليوناردو دي كابريو لم يشترِ المنزل لنفسه، وإنما لأحد أهم الأفراد قربًا إلى قلبه في عائلته، وهي والدته.



منزل ليوناردو الجديد

موقع فوربس بدوره سلط الضوء على المحفظة العقارية للنجم الشهير الحائز على جائزة الأوسكار مرة واحدة بمسيرته مؤكداً خلال التقرير أنه بات من أكثر الممثلين والمشاهير بصفة عامة من يستثمروا أموالهم في العقارات، ويمنح منها هدايا لأفراد أسرته مثلما فعل مع والدته مؤخراً.



منزل ليوناردو

وأضاف تقرير الفوربس أن دي كابريو بدأ استثمار أمواله في العقارات من التسعينات حيث اشتري منزل في لوس أنجلوس خلال التسعينيات من النجمة الشهيرة مادونا، ثم اشتري منزل حديث بعد ذلك في بالم سبرينغز تم بناؤه للفنانة دينا شور حيث أقنعها بشراءه قبل سنوات خلال العقد الحالي، الأمر الذى لم يقف عند هذا الحد وإنما استمر حتي وقعت عيناه على منزل آخر في ماليبو بقيمة 23 مليون دولار اشتراه في عام 2017.

لينتظر أربعة سنوات حتي اشتري منزل جديد مثلما ذكرنا في بداية التقرير حيث منحه كهدية لوالدته مقابل مبلغ تخطي 7 مليون دولار.